Мир 20 декабря 2022, 10:59 Кулеба не исключил, что Киевская область останется без света до 23 декабря «Украина.ру»: Кулеба не исключил блэкаута Киевской области до 23 декабря РИА «Новости»

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Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба допустил, что регион будет оставаться без света до 23 декабря. Об этом написал Telegram-канал «Украина.ру».

Также Киевская городская администрация предупредила жителей украинской столицы о том, что 20 декабря они могут столкнуться с перебоями с водоснабжением. Это связано с работами на объектах энергетической инфраструктуры.

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ВС России наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. На такой шаг российская сторона пошла после теракта на Крымском мосту, который случился 8 октября. Власти РФ уверены, что за этим стоят украинские спецслужбы.

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С тех пор на Украине почти ежедневно звучат взрывы. Накануне они прогремели в двух районах Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. После этого там начались экстренные отключения электричества.