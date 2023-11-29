Мир 29 ноября 2023, 13:37 Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» в Европе, несмотря на провал наступления Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» Европы Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Вооруженные силы Украины — сильнейшая армия в Европе, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО — Украина. Слова политика привело РИА «Новости».

Несколько дней назад генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал сложившуюся для ВСУ «сложную ситуацию» и указал на большие потери.

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«У Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», — заявил Кулеба, несмотря на провал контрнаступления армии.

Во время встречи глава МИД Украины отметил, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО. Об этом можно судить по техническим возможностям армии, подходам и принципам управления ею, объяснил Кулеба.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали провал наступления ВСУ, сообщил RT.