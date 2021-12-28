Кулеба назвал ценную черту Путина-переговорщика

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина участником переговоров в нормандском формате. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит», — пояснил свою мысль министр.

Кроме того, по его словам, речи об изменении формата переговоров (Россия, Украина, Франция, Германия) в настоящий момент нет.

До этого сообщалось, что замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и советник канцлера Германии Йенс Плетнер планируют провести личную встречу по ситуации вокруг Украины. Переговоры могут пройти уже в январе.

Как утверждает источник, целью встречи представителей России и Германии является снижение политической напряженности вокруг Украины. По его словам, ФРГ рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.