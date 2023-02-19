Мир 19 февраля 2023, 00:28 Кулеба назвал посредника между Россией и Украиной Глава МИД Кулеба: Китай может стать посредником в диалоге между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может стать сдерживающим фактором. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Китай будет настаивать на стороне мира и диалога в вопросе украинского конфликта.

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«Мы считаем, что китайская сторона может сыграть важную роль <…> с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией», — сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины ждет беседы с Ван И, которая состоится в Мюнхене. При этом он отметил, что никакие договоренности не могут основываться на территориальных уступках со стороны Украины.

По словам Кулебы, проблемы Украины не закончатся, пока Россией управляет Владимир Путин. Глава украинского МИД уверен, что ВСУ будут испытывать нехватку оружия и боеприпасов, пока продолжается конфликт с Россией. При этом он напомнил об огромной поддержке ВСУ со стороны стран «Большой семерки» и НАТО.