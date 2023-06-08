Мир 08 июня 2023, 17:04 Кулеба назвал игрой в поддавки предложение Эрдогана расследовать подрыв Каховской ГЭС Глава МИД Украины Кулеба нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС Портал Правительства Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в хамской форме отреагировал на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование причин разрушения Каховской ГЭС. Министр в эфире украинского телеканал «1+1» посоветовал турецкому лидеру отдыхать, а не играть в поддавки с российской властью.

По его словам, инициаторы расследований «достали своей постоянной игрой в квазисправедливость». Ведь и так совершенно ясно, кто есть кто.

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«Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», — сказал Кулеба.

Он напомнил о случае в Еленовке под Донецком, где из-за обстрела ВСУ погибли пленные. Министр заявил, что украинские власти разрешили Организации Объединенных Наций прислать туда миссию, но никто так и не приехал.

Накануне Эрдоган выступил с идеей создать международную комиссию для расследования причин катастрофы на Каховской ГЭС. Турецкий лидер заметил, что туда должны войти российские, украинские и турецкие эксперты, а также представители ООН.

Каховская ГЭС оказалась под обстрелами 6 июня, в результате верхняя часть гидроэлектростанции разрушилась. После этого начался нерегулируемый сброс воды. Жертвами произошедшего стали пять человек.