Кулеба назвал «дипломатической загадкой» вопрос передачи Киеву истребителей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей «дипломатической загадкой». По его мнению, страны НАТО должны оказать Украине поддержку.

«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов», — приводит слова министра РИА «Новости».

По словам Кулебы, сложившаяся ситуация напоминает ему игру в пинг-понг, а у Киева нет времени на «пинг-понговую дипломатию». Он отметил, что украинской стороне нужны самолеты, чтобы прекратить господство России в небе.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что в США выступили против передачи польских истребителей МиГ-29 Украине. Вето наложил лично американский президент Джо Байден.

По информации издания, в Соединенных Штатах приняли такое решение, чтобы не допустить еще больше эскалации украинского конфликта и не провоцировать президента РФ Владимира Путина.