Мир 11 сентября 2023, 22:16 Кулеба нахамил Бербок после отказа предоставить бойцам ВСУ ракеты Taurus РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил немецкой коллеге Анналене Бербок после ее заявления об отказе ФРГ передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Его слова привела газета Die Zeit.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал он.

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Бербок объяснила решение по поставкам Taurus опасениями Германии, что ВСУ начнут наносить удары вглубь России.

«Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы», — ответила дипломат Кулебе

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «360», что эти ракеты российские военные будут сбивать также, как и остальные снаряды.Taurus представляет собой достаточно большую угрозу для объектов наземного и морского базирования, пояснил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее предположил, что Германия не отправляет ВСУ дальнобойные ракеты Taurus из-за страха перед Россией.