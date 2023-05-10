Мир 10 мая 2023, 13:42 Кулеба допустил еще одно контрнаступление в случае провала первого Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление Соцсети

Читать 360tv в

Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то ВСУ начнут готовиться к следующему. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба газете Bild.

«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится», — сказал он.

Реклама

Если атака окажется неудачной, подчеркнул Кулеба, надо готовиться к следующему контрнаступлению.

Глава украинского МИД также в очередной раз попросил власти Германии увеличить военную помощь.

«Чтобы победить, нужно оружие, оружие и еще раз оружие», — добавил Кулеба.

По его мнению, Германия располагает достаточным арсеналом, кроме того, по словам главы украинского МИД, нельзя недооценивать силу дипломатии ФРГ.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин счел контрнаступление ВСУ безнадежным для Украины. Он отметил, что армия потеряет лучших солдат.