Фотограф превратил визит Байдена к Картеру в посещение кукольного домика

Фотограф Белого дома Адам Шульц сделал снимок во время встречи четы Байденов с экс-президентом США 96-летним Джимми Картером и его 93-летней супругой Розалин. Из-за особенностей объектива Джо и Джилл Байден получились великанами.

В центре композиции находятся Джимми и Розалин Картер, сидящие в креслах. Байдены разместились на полу сбоку.

Судя по всему, фотограф снял портрет на широкоугольный объектив, который может захватить большое пространство, но сильно искажает пропорции.

В соцсетях Картеров сказано, что они «рады поделиться этой замечательной фотографией», сделанной во время визита Байденов в город Плейнс, штат Джорджия. Это родной город Джимми Картера.

Картер был президентом США с 1977 по 1981 год. Он избирался от Демократической партии. В 2002 году политику вручили Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному улаживанию конфликтов и борьбу за права человека».

Картер является самым долгоживущим президентом в истории США.