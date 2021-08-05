Кукол Barbie выпустят в образе создателя вакцины от коронавируса

Компания Mattel выпустит куклы Barbie в образе вирусолога Сары Гилберт. Американский профессор стала одним из создателей вакцины от коронавируса AstraZeneca.

С помощью новой серии кукол компания решила подтолкнуть девочек к выбору профессии в области науки и техники, отметил Sky News. Компания летом запустила программу «Barbie для подражания», выбрав для прототипов тех, кто помогает бороться с пандемией.

«Я с энтузиазмом отношусь к тому, чтобы вдохновлять следующее поколение девочек на научную карьеру. Надеюсь, что дети, которые увидят мою Barbie, поймут, насколько жизненно важна карьера в науке, чтобы помочь миру», — отметила Гилберт.

Вместе с профессором в серию кукол включили образы еще пяти женщин, которые помогали противостоять коронавирусу. Свою версию куклы получил медсестра Одри Круз, лечившая первого пациента с ковидом в США, а также врач-психиатр Университета Торонто, биомедицинская исследовательница и соучредитель компании, выпускающей форму для работающих в красной зоне.

Компания собирается сделать пожертвование организации «Женщины в науке и технике», которую выбрала Гилберт.