Мир 26 апреля 2023, 03:28 Куклу Barbie с синдромом Дауна выпустили в США Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Barbie с синдромом Дауна Mattel

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Американская компания Mattel презентовала первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По сравнению с другими моделями кукол бренда новая игрушка обладает более низким ростом, а также у нее мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна. Специалисты разработали игрушку в партнерстве с правозащитной организацией «Национальное общество людей с синдромом Дауна».

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В разработке дизайна куклы сотрудникам Mattel помогала представитель организации Кайла Маккеон, которая сама страдает от синдрома Дауна.

«Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня», — сказала она.

Ранее корпорация Mattel анонсировала выпуск новой игрушки, у которой будет сколиоз. Кукла по имени Челси станет младшей сестрой Барби. Согласно появившимся в Сети концептам фигурки, у игрушки будет врожденный сколиоз, который она стремится исправить с помощью медицинского корсета. Вице-президент Mattel Лиза Макнайт заявила, что компания хочет помочь детям со сколиозом не стесняться ношения медицинских корсетов.