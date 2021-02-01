Кукла-убийца Чаки с «сыном» оказались в системе оповещения о похищенных детях в Техасе

В предупреждении его описали как 28-летнего мужчину с рыжими волосами и голубыми глазами. Ростом три фута и один дюйм (около 95 сантиметров) и весом 16 фунтов (7,2 килограмма). Подозреваемый одет в джинсовый комбинезон синего цвета и полосатую рубашку с длинными рукавами. До похищения ребенка мужчину часто видели с кухонным ножом в руках.

В данных о ребенке говорилось, что похищенного зовут Глен. Недавно ему исполнилось пять лет. Его рост два фута три дюйма (69 сантиметров), а вес шесть фунтов (2,7 килограмма). Он был одет в синюю рубашку и черную водолазку.

Сообщения пришли жителям Техаса на электронную почту. Причем не один раз, а сразу три. После того, как в департамент начали поступать звонки, в ведомстве пояснили, что в системе оповещения произошел сбой в результате тестирования. Там принесли извинения за путаницу и пообещали, что такое больше не повторится.

Первый фильм про куклу-убийцу Чаки вышел на экраны в 1988 году. Глен появился в фильме «Потомство Чаки» в 2004-м. До конца этого года на телеканалах USA Network и SyFy выйдет сериал по мотивам популярной кинофраншизы. В производстве примут участие создатель «Детских игр» Дон Манчини и актер Чаки Брэд Дуриф, чьим голосом говорил Чаки.