Мир 20 июля 2023, 17:34 Кудрина внесли в санкционный список США США ввели санкции против экс-главы Счетной палаты Кудрина РИА «Новости»

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Министерство финансов США внесло в санкционный список бывшего главу Счетной Палаты России и занимающему сейчас пост советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

В список также попали первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин, новый генеральный директор компании АЛРОСА Павел Маринычев, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин и еще 14 человек.

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Также Минфин внес в список, предусматривающий блокировку активов и полную изоляцию от долларовой системы Тинькофф-банк, банк «Солидарность» и банк и оператор платежной системы «Юнистрим».

Среди попавших под ограничения предприятий оказались буровая компания «Евразия», петербургский завод «Арсенал», поставляющая авиационное оборудование для гражданских самолетов фирма «КосмосАвиа», ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и другие.

С попавшими в санкционный список организациями и россиянами американским фирмам запрещено вести общие дела. Все операции с российскими банками из «черного списка» необходимо завершить до 18 октября.