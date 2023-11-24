Мир 24 ноября 2023, 20:45 «Куда мы идем?» Зеленский пообещал украинцам рассказать о мобилизации Зеленский пообещал раскрыть комплексный план Украины по мобилизации РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе появится комплексный план по мобилизации, и пообещал раскрыть его. Слова украинского лидера предало местное агентство УНИАН.

«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — заявил Зеленский.

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Также украинский президент сообщил, что 24 ноября заслушал доклад о ситуации с мобилизацией, демобилизацией и работой военкоматов, назвав эти вопросы «сложными и актуальными».

Пресс-служба СВР России сообщила, что власти США потребовали от Украины усилить мобилизацию для восполнения потерь ВСУ. Для этого, по данным ведомства, предполагается установить планку призывного возраста с 17 до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию среди женщин.

Шведское интернет-телевидение SwebbTV сообщило, что средняя продолжительность жизни солдат ВСУ на некоторых участках линии боевого соприкосновения составляет два-три дня.