Мир 28 апреля 2023, 01:09 «Куда, черт побери, я иду? Я хочу выйти».Трамп высмеял постоянно теряющегося Байдена Трамп в ходе предвыборного митинга высмеял постоянно теряющегося Байдена flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего предвыборного митинга не упустил возможности пошутить над выдвижением на второй срок действующего главы Белого дома Джо Байдена. Видеозапись речи политика разошлась по Сети.

В своем выступлении Трамп спародировал частую потерю ориентации в пространстве Байдена.

«Я выдвигаюсь в президенты. Что? Куда? Куда, черт побери, я иду? Я хочу выйти», — сказал Трамп, парадируя 80-летнего Байдена.

По мнению бывшего президента США, для записи ролика с объявлением о выдвижении Байдена на второй срок потребовалось не меньше семи дублей.

Американский лидер часто попадает впросак на публике. Например, в одном из своих недавних выступлений Байден заявил, что не помнит собственного возраста. Глава Белого дома признался, что сможет назвать точную цифру, потому что она у него не фиксируется.