Кучу виагры нашли в сточных водах Сеула

Огромное количество веществ для улучшения потенции обнаружено в сточных водах Сеула. Об этом говорится в исследовании, которое появилось в научном журнале Scientific Reports.

Количество виагры в канализации столицы Южной Кореи оказалось в три-четыре раза больше, чем в сточных водах Копенгагена или Брюсселя. Эксперты сообщили, что вещества было настолько много, что у очистительных станций не получилось полностью избавиться от загрязнения.

Ученые также выяснили, что препаратом пользовались в прошедшие выходные. В районах Сеула с бурной ночной жизнью употребление этого лекарства оказалось на 31% выше, чем в других частях мегаполиса.

Ранее уролог Николай Захарченко посоветовал мужчинам при нарушении эрекции не бежать за виагрой или другими препараты для повышения потенции. Сначала нужно выяснить, из-за чего появилась проблема. Также он заметил, что перед использованием виагры обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.