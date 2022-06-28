Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя

Депутаты Законодательного собрания Севастополя 28 июня лишили звания почетного гражданина Севастополя бывшего украинского президента Леонида Кучму. Такое решение они приняли на очередной сессии городского парламента.

За то, чтобы лишить Кучму звания, проголосовали 16 депутатов севастопольского Заксобрания, двое оказались против, еще двое воздержались. Об этом написал ТАСС.

Депутат Заксобрания Севастополя Василий Пархоменко подчеркнул, что такое решение не принималось спонтанно и не является политической конъюнктурой. Он напомнил, что после того, как Кучма перестал быть президентом, он продолжил свою политическую деятельность.

«Он долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу», — подчеркнул Пархоменко.

Госсовет Крыма еще в апреле лишил региональных государственных наград и званий семерых украинцев. В их числе оказались бывшие президенты Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Поводом стала дискредитация ими России и Республики Крым.