Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу

Известно, что лидер Украины Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что принимает его решение.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным», — сказал он.

Кучма ответил, что в дальнейшем готов давать консультации при необходимости.