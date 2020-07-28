Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма перестал работать в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщил RT со ссылкой на офис президента Украины.
Известно, что лидер Украины Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что принимает его решение.
«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным», — сказал он.
Кучма ответил, что в дальнейшем готов давать консультации при необходимости.