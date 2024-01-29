Мир 29 января 2024, 19:47 Кучи навоза и горящие шины. Фермеры блокировали движение на улицах Гамбурга Протестующие фермеры в Гамбурге спровоцировали гигантские пробки в городе Bruno Levesque / Global Look Press

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Протестные настроения фермеров в Германии набирают обороты. В нескольких районах Гамбурга участники выступлений заблокировали движение транспорта. Кроме того, митингующие разбросали кучи навоза на дороге, а также подожгли покрышки и пожарную бочку, сообщили «Известия» со ссылкой на портал n-tv.

По информации местных СМИ, в перекрытии тракторами Финкенвердерского кольца участвовали порядка сотни фермеров. Им удалось блокировать доступ к крупнейшему порту Гамбурга. Этот объект имеет большое значение для перевалки контейнеров.

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Также протестующие перекрыли тракторами мост Кельбранд, что сказалось на движении грузовиков на автостраде A7 в районе туннеля под Эльбой. В итоге во всем районе начали скапливаться большие пробки.

В центре Гамбурга тракторы также затруднили движение, там фермеры собрались на митинг близ железнодорожной станции Даммтор.

Митинги фермеров проходят не только в Германии. Во Франции демонстранты решили попытаться устроить блокаду Парижа, для сдерживания участников акции власти вывели на улицы бронетехнику.