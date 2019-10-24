Кучерена усомнился, что Россия лишит Сноудена вида на жительство

Российские власти не должны отбирать вид на жительство у бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. На это у них нет оснований. Об этом заявил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет его интересы. Таким мнением он поделился в разговоре с «360».

«Здесь никак проблем нет. Это не означает, что он тут плохо относится к России и ему здесь не нравится. Он живет пять лет уже здесь. Он абсолютно доволен тем, что происходит здесь. Да, конечно, он критикует власть, да он критикует тех или иных должностных лиц, но это его гражданская позиция», — отметил он.

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Кучерена напомнил, что мы живем в правовом свободном государстве, где любой человек может высказать свое мнение по поводу работы разных чиновников и по поводу той или иной ситуации, связанной с правами и свободами граждан.

Адвокат рассказал, что Сноуден критикует и российские, и американские власти.

«Поэтому я ничего плохого не вижу. Это не означает, что он будет подвергнут обструкции и, соответственно, будет за это наказан. Никаких вопросов нет», — отметил он.

Сноуден уважает и соблюдает российские законы, надлежаще себя ведет. Поэтому Кучерена считает, что оснований для отказа нет.

Так адвокат прокомментировал высказывания Сноудена по поводу его перспектив проживания в РФ.