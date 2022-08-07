Число пропавших без вести при пожаре на нефтяной базе Кубы выросло до 17

Пожарные продолжают бороться с огнем на нефтехранилище в кубинском городе Матансас. Число пропавших без вести выросло до 17 человек, более 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на заявление властей острова сообщила газета El Pais.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала молния, ударившая в один из топливных баков вечером в минувшую пятницу, 5 августа. На следующий день огонь перекинулся на второй резервуар. В социальных сетях появилось видео с сильнейшим пламенем.

Губернатор провинции Марио Сабинес объявил, что из ближайших к нефтебазе районов эвакуировали 1900 жителей. По оценке правительства острова, это крупнейший пожар за всю историю Кубы.

Среди пострадавших на пожаре оказался министр энергетики страны Ливан Арронте. Состояние пяти госпитализированных врачи оценили как критическое, троих — как очень тяжелое.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что без вести пропали 17 пожарных, которые находились очень близко к очагу пожара. Он добавил, что страна обратилась за помощью к дружественным странам. Власти Мексики направили на Кубу пожарную команду государственной нефтяной компании Pemex, а также специалистов Военно-морского флота.