Кубу включили в американский список стран-спонсоров терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за «неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов». Он потребовал от Гаваны прекратить подрыв американского правосудия.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное Госдепартаментом заявление.

Американские аналитики считают, что это внешнеполитическое решение администрации действующего президента США Дональда Трампа может осложнить усилия избранного президента США Джозефа Байдена по улучшению отношений с Кубой.

Гавана была исключена из этого списка, в который входят Сирия, Иран и Северная Корея в 2015 году, поскольку администрация Барака Обамы стремилась наладить связи со страной. Экс-президент США побывал на Кубе с визитом, был расширен список коммерческих авиаперевозок и открыто посольство. Помпео оправдывает недружественный шаг тем, что Куба предоставила убежище американцу, осужденному за убийство военнослужащего штата Нью-Джерси в 1973 году.

В декабре 2020 года Вашингтон объяснил акустической атакой недомогание работников дипмиссии в Гаване. Власти Кубы предположили, что дипломаты могли пострадать из-за стрекота сверчков.