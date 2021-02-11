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    11 февраля 2021, 18:35

    Кубинцы прожили на необитаемом острове 33 дня

    Алена Макаренко

    Береговая охрана США эвакуировала с необитаемого острова на Багамах трех граждан Кубы. Предположительно, они провели на нем 33 дня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Кубинцы прожили на необитаемом острове 33 дня

    Кубинцы находились на острове Ангилья-кей. Во время патрулирования один из летных экипажей службы заметил людей, которые махали флагом. Спасатели сбросили людям еду, воду и радио, чтобы установить с ними связь.

    Позже на острове приземлился вертолет, который доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст во Флориде.

    Двое мужчин и одна женщина оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. Представитель службы Джастин Догерти был поражен, что потерпевшие бедствие находятся в «такой хорошей форме», написало ИА НСН. Он предположил, что люди питались кокосами.