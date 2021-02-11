Кубинцы прожили на необитаемом острове 33 дня

Береговая охрана США эвакуировала с необитаемого острова на Багамах трех граждан Кубы. Предположительно, они провели на нем 33 дня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Кубинцы находились на острове Ангилья-кей. Во время патрулирования один из летных экипажей службы заметил людей, которые махали флагом. Спасатели сбросили людям еду, воду и радио, чтобы установить с ними связь.

Позже на острове приземлился вертолет, который доставил кубинцев в медицинский центр рядом с городом Ки-Уэст во Флориде.

Двое мужчин и одна женщина оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась. Представитель службы Джастин Догерти был поражен, что потерпевшие бедствие находятся в «такой хорошей форме», написало ИА НСН. Он предположил, что люди питались кокосами.