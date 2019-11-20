Кубинский посол рассказал об американских санкциях и сотрудничестве с РФ

Порталь отметил ужесточение санкций США за последние полгода. Теперь, например, на Кубу не ходят круизные лайнеры с американскими туристами.

Также санкции коснулись судоходных компаний, которые привозят нефть на Кубу, иностранных инвесторов, импорта товаров, которые содержат более 10% американских компонентов, а также проживающих на территории США кубинцев.

По словам Порталя, «более тридцати международных банков сократили кредитование Кубы из-за давления американского правительства».

Однако посол отметил, что даже в этих ужесточенных условиях на Кубе «есть единство, есть стремление народа к продолжению построения нашего независимого общества». Он рассказал, что в стране в этом году вступила в силу новая конституция. Согласно ей, «иностранные инвестиции признаются государством в качестве главного драйвера его развития», а также признаются частная собственность и предпринимательство.

Кубинский дипломат оценил поддержку большинства стран при голосовании на площадке ООН на прошлой неделе, которые выступили против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

На данный момент, по словам Порталя, в страну поступают инвестиции из Западной Европы, Канады, Латинской Америки и Азии. Он подчеркнул важность иностранных инвесторов для экономики Кубы.

«Куба — слаборазвитая страна, мы нуждаемся в иностранных инвестициях в области туризма, транспорта, развития возобновляемых источников энергии», — признал посол.

Порталь рассказал о тесном сотрудничестве Кубы и России.

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«Российско-кубинские отношения находятся в самом лучшем состоянии за последние тридцать лет. Объем наших торгово-экономических отношений увеличивается очень сильно. Активно идет обмен делегациями на высоком уровне, политический диалог находится на своем пике», — отметил посол.

В течение осени Кубу посетили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также дипломат напомнил, что президент Кубы Мигель Диас-Канель побывал с рабочим визитом в Москве три недели назад.

По словам Порталя, оборот торговли между странами за 2018 год составил около 500 миллионов долларов, и страна увеличивает экспорт в Россию.

«В сентябре мы организовали в Экспоцентре на Красной Пресне первую выставку кубинских товаров и услуг, которые мы стремимся экспортировать на рынки РФ», — поделился он.

Дипломат напомнил, что почти 300 студентов-кубинцев проходят обучение в 25 российских вузах. «Это инженеры, информатики, русисты», — рассказал Порталь.

По словам кубинского посла, на Кубе очень распространен русский язык. Связано это с увеличением в стране турпотока россиян.

«В прошлом году российских туристов было 140 тысяч, в этом году мы ожидаем 185 тысяч туристов из России», — заявил дипломат.