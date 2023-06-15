Мир 15 июня 2023, 21:38 Кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир» Бизнес-омбудсмен Титов: банки Кубы начали принимать платежные карты «Мир» РИА «Новости»

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Банки Кубы начали принимать платежные карты «Мир», сообщил глава делового совета Россия — Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Это является важнейшим шагом на пути сотрудничества между двумя странами.

«В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы „Мир“, — это только начало», — заявил российский бизнес-омбудсмен.

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Титов отметил, что кубинским финансовым организациям необходимо обелить денежные потоки и защитить финсистему от внешних санкций. Россия предложила своему партнеру комбинированный инструмент, который поможет в решении обеих задач, добавил уполномоченный.

Титов также отметил необходимость введения в оборот официального цифрового песо на базе технологии блокчейн, он отметил, что это важно для привлечения инвестиций.