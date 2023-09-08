Мир 08 сентября 2023, 11:52 Куба заявила о задержании 17 человек, замешанных в вербовке бойцов для участия в конфликте на Украине МВД Кубы: 17 человек задержаны за вербовку бойцов для Украины

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Кубинские правоохранительные органы задержали 17 человек, которых обвинили в вовлечении людей в украинский конфликт на стороне РФ. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел страны, написал ТАСС.

«На данный момент задержаны 17 человек, один из которых является организатором этой деятельности при поддержке двух других, которые также проживают в стране», — сказал представитель ведомства Сесар Родригес в эфире государственного телевидения Кубы.

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Задержанные могут получить, согласно уголовному кодексу республики, до 30 лет тюремного заключения или даже смертную казнь. Ранее появилась информация о том, что сеть вербовки людей для участия в конфликте на Украине накрыли на Кубе.

При этом МИД республики подчеркнул, что власти страны выступают категорически против наемничества. Министерство отметило, что Куба не принимает участие в украинском военном конфликте.