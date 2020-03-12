Куба заявила о первых трех заразившихся коронавирусом

COVID-19 на островное государство привезли итальянцы. В минувший понедельник они приехали в Гавану, а потом переправились в Тринидад. Город расположен в центральной части страны и популярен среди иностранных туристов.

Больных коронавирусом изолировали. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем стал новый тип коронавируса. ВОЗ придала ситуации чрезвычайный статус международного значения. Болезнь получила официальное название — COVID-19.

На сегодняшний день о всем мире насчитывают 122 тысячи зараженных. Врачи не смогли спасти 4578 пациентов. Вылечиться удалось почти 66 тысячам больных. Больше всего инфицированных в Китае — свыше 80 тысяч случаев и 3158 умерших. Второе место — у Италии с 12,4 тысячи заболевших и 827 смертями. Далее следуют Иран (девять тысяч человек с COVID-19, 354 летальных случая) и Южная Корея, где заболели 7,7 тысячи и умерли 60 человек.