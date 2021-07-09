Куба выдала лицензию на собственную вакцину от коронавируса

Кубинские специалисты получили разрешение на использование вакцины от коронавируса Abdala. Лицензия подразумевает экстренное применение разработанного на Кубе препарата.

Кубинский Центр по контролю за медикаментами (CECMED) выдал разрешение 9 июля, сообщило агентство EFE. Во время клинических испытаний эффективность вакцины составила 92,2%.

Согласно заявлению регулирующего органа страны, лицензию решили предоставить после того, как была подтверждена безопасность, а также качество и эффективность препарата. Вакцину разработал Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы. Препарат вводится тремя дозами, а на его основе сейчас создают еще несколько вакцин от коронавируса.

Ранее на Кубе под изоляцию попали около 150 российских туристов. Отдыхающих отправили на карантин после того, как они сдали положительные тесты на коронавирус в аэропорту. Министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда пояснил, что изоляция связана с ужесточением контроля из-за распространения индийского штамма. При этом он пообещал взять ситуацию под личный контроль.