Куба пожаловалась на перебои в поставках топлива

Санкции США могут стать причиной временной остановки поставок топлива на Кубу. Власти страны вынуждены экономить бензин. Так они планируют защитить население от действующих ограничений.

Ожидается, что топливо в карибскую страну перестанет поступать до конца текущей недели. Меры по его корректному распределению уже разрабатываются. Об этом заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, которого процитировал ТАСС.

«До 14 сентября топливо не будет поступать на Кубу, и для облегчения ситуации будут применяться меры по корректировке [продаж] до прибытия следующего танкера в субботу», — пояснил лидер Кубы.

По его словам, предпринимаемые действия будут актуальны до конца месяца. К этому сроку осуществят новые поставки. Мигель Диас-Канель подчеркнул, что руководство государство принимает временные вынужденно.

«Для сведения к минимуму воздействия [нехватки топлива] на основные услуги населению в ключевых сферах жизни общества», — пояснил кубинский глава.

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В настоящее время, добавил он, власти ведут переговоры о дополнительных закупках на октябрь, чтобы урегулировать возникшую проблему. Соглашение, заметил Мигель Диас-Канель, достигнуто с несколькими поставщиками.

Лидер Кубы не исключил, что система электроснабжения острова может ощутить на себе последствия нехватки топлива. Несмотря на это, власти предпримут все возможное, чтобы отключения электроэнергии не были длительными. Нехватку топлива для общественного транспорта реорганизует в ближайшие дни, сделав приоритетной работу медицинских машин.

Ситуация, заметил глава Госсовета острова, может стать не единичной. Ее причиной Мигель Диас-Канель назвал усиление агрессивных действий со стороны США. Они направлены не только против Кубы, но касаются также Венесуэлы и Никарагуа.