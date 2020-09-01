Куба поддержала Лукашенко — МИД
Глава внешнеполитического ведомства Кубы Бруно Родригес обозначил, что Гавана поддерживает Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам дипломата, Куба отвергает вмешательство извне во внутренние дела республики и братского народа Белоруссии.
Уточняется, что после президентских выборов в Белоруссии начали проходить акции протеста. Позднее в стране работники крупнейших промышленных предприятий устроили забастовку, потребовав проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с демонстрантами.