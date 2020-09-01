По словам дипломата, Куба отвергает вмешательство извне во внутренние дела республики и братского народа Белоруссии.

Уточняется, что после президентских выборов в Белоруссии начали проходить акции протеста. Позднее в стране работники крупнейших промышленных предприятий устроили забастовку, потребовав проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с демонстрантами.