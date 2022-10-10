Куба почтила память Че Гевары в 55-ю годовщину его гибели | 360°

Мир 10 октября 2022, 03:43 Поделиться Telegram

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Viber Куба почтила память Че Гевары в 55-ю годовщину его гибели На Кубе почтить память команданте Че Гевары собрались более двух тысяч человек РИА «Новости»

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На Кубе состоялись памятные мероприятия в 55-ю годовщину гибели Эрнесто Че Гевары. Как сообщила газета Granma, церемония состоялась в Санта-Кларе — там, где покоятся останки знаменитого революционера.

Почтить память Че Гевары приехали его бывшие соратники по партизанской борьбе, члены семьи, а также президент республики Мигель Диас-Канель. Присутствовали более двух тысяч человек.

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Затем на площади, над которой возвышается шестиметровая бронзовая статуя Че Гевары, состоялся концерт. На нем местные артисты исполнили песни, посвященные революционеру.

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В издании отметили, что газеты на предшествующей этой дате неделе много полос посвятили статьям о роли Че Гевары в истории Кубы и коммунистического движения в целом. На телевидении показали множество документальных фильмов о его жизни и работе.

Одним из самых посещаемых мест на Кубе остается мавзолей Че Гевары. За 30 лет его посетили более пяти миллионов человек.

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