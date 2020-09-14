Куба открылась для граждан Канады

По данным издания, Остров Свободы с 5 сентября принимает гостей из-за Канады. При въезде от них не требуют наличие отрицательного теста на COVID-19, который был сделан до вылета.

Для путешественников в аэропорту организованы бесплатный ПЦР-тест и термометрия. При этом требуется медстраховка, покрывающая расходы на лечение коронавируса.