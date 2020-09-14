Куба открылась для граждан Канады
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что Куба открылась для иностранных туристов. Пока туда смогут отправиться только граждане Канады, передают «Известия».
По данным издания, Остров Свободы с 5 сентября принимает гостей из-за Канады. При въезде от них не требуют наличие отрицательного теста на COVID-19, который был сделан до вылета.
Для путешественников в аэропорту организованы бесплатный ПЦР-тест и термометрия. При этом требуется медстраховка, покрывающая расходы на лечение коронавируса.