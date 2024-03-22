Важное 22 марта 2024, 22:59 Куба осудила теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Произошедшее в Подмосковье является чудовищным террористическим актом. Такое заявление в соцсети X сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Российской Федерации в связи с гибелью людей и большим числом раненых», — написал он.

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На месте происшествия работают пожарные, экстренные службы, правоохранительные органы, бригады скорой помощи. По данным ФСБ, при теракте погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Сейчас пожар в здании концертного зала при помощи авиации тушат пожар. Воду на горящее здание сбрасывают два вертолета. К работе готовят еще одно воздушное судно, уточняли в подмосковном главке МЧС.