22 ноября 2022, 10:55
Куба осудила антироссийские санкции Запада
Президент Кубы Диас-Канель осудил санкции Запада против России
Причины конфликта на Украине следует искать в агрессивной политике США и НАТО, а не в действиях России, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он подчеркнул, что страна выступает против западных санкций в отношении России, которые начали вводить после начала спецоперации, сообщил ТАСС.
О несправедливых ограничениях против России Диас-Канель заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в Москве, куда прибыл с рабочим визитом.
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Он обратил внимание, что санкции вводятся в одностороннем порядке, хотя политика России не была причиной конфликта на Украине. Президент Кубы напомнил о расширении НАТО на восток и недружественных действиях США.
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«Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ», — подчеркнул Диас-Канель.
Последняя попытка России договориться о нерасширении НАТО оказалась неудачной. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что страну «просто послали».
Путин в конце октября заявил, что Запад знал о том, что расширение НАТО является неприемлемым для России, но всячески это игнорировал. Глава государства обратил внимание, что РФ все равно пыталась наладить отношения с Западом и Североатлантическим альянсом.
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