Мир 14 апреля 2023, 08:27 Куба обвинила США в кризисе на Украине Президент Кубы Мигель Диас-Канель: в конфликте на Украине виноваты США РИА «Новости»

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США несут прямую ответственность за конфликт на Украине. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы Mesa Redonda.

«Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само правительство США», — сказал глава Кубы.

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Он обратил внимание, что правительство США исказило первопричину конфликта на Украине и употребило всю свою огромную медийную силу, чтобы возбудить презрение к России и разжечь русофобию.

По мнению кубинского лидера, американские власти скрыли настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию.

Диас-Канель убежден, что США поставили Россию в ситуацию, которая была несовместима с защитой страны.

В начале марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил стратегическое сотрудничество с президентом Кубы.