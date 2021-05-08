Куба начала промышленное производство собственной вакцины Abdala

На Кубе начали промышленное производство собственной вакцины от коронавируса Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB). Об этом сообщила официальная газета правительства Granma.

Всего в республике разработали пять вакцин от COVID-19, которые проходят испытания. Это Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus из Института вакцин Финли. А также Abdala и Mambisa от CIGB.

На этой неделе, как сообщала France 24, завершился второй этап исследований препарата Soberana 02. Его протестировали на 44 тысячах добровольцев в Гаване.

По словам президента государственного холдинга BioCubaFarma Эдуардо Мартинеса, в компании надеются представить результаты эффективности вакцины в июне. Предварительные данные показывают, что «очень высокий процент пациентов», получивших две дозы, выработал антитела против болезни.

Тогда же, в июне, власти планируют начать массовую вакцинацию и привить все население до конца года. Всего на Кубе проживают 11,2 миллиона человек.

В республике зарегистрировали уже третью вспышку заболевания. При этом, по официальным данным, число заразившихся относительно невелико. За время пандемии на Кубе выявили 75 тысяч случаев заражения и 424 смерти от коронавируса.