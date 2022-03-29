«Кто здесь больше мясник». Байдену припомнили громкие заявления в адрес российских властей

Во время кризиса 1993 года в России Байден заявлял, что Борис Ельцин, который в то время занимал пост президента России, — «это единственная лошадь в России, на которой мы можем ехать». Об этом напомнил в эфире «360» американист Александр Домрин.

«Ну дальше давайте смотреть. Ну кто из них больше <…> мясник: Байден, совсем недавно скончавшаяся Мадлен Олбрайт, все те персонажи, которые несут прямую ответственность как военные преступники, в частности за бомбежки Югославии», — отметил Домрин.

Он также припомнил еще одно заявление Байдена, которое тот сделал, находясь в должности вице-президента при правлении 44-го главы Белого дома Барака Обамы. Тогда американскому истеблишменту очень не хотелось, чтобы в Кремль вернулся Владимир Путин, отметил Домрин. Байден тогда откровенно заявлял Владимиру Путину, что это будет противоречить национальным интересам как России, так и США.

«То что мы сейчас видим, это в общем-то укладывается в общую политику, как американской элиты, так и конкретно Байдена», — отметил американист.