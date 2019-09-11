Кто займет место Болтона? Вашингтон начал подбирать кандидатуру

Телеканал сослался сразу на три собственных источника. Одним из кандидатов является спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Источник отметил, что Хук не против занять должность. Другой источник заверил, что в Белом доме Хуку доверяют. Кроме того, недавно он совершил поездку с Джаредом Кушнером (старшим советником Трампа) на Ближний Восток.

Еще одним кандидатом является генерал-майор в запасе армии Соединенных Штатов Рикки Уорделл. С 2017 по 2018 год он уже занимал должность советника президента США по нацбезопасности.

Не исключено, что должность займет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Он имеет «хорошие отношения» с главой государственного департамента Майком Помпео.

В списке кандидатов посол США в Германии Ричард Гренелл, посол США в Нидерландах Пит Хукстра, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрекор, отставной генерал Джек Кин и другие.