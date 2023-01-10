Мир 10 января 2023, 03:43 «Кто угрожает свободе Финляндии?» Пушков удивился надписи на украинском снаряде Сенатор Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии после надписи на украинском снаряде РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии», которую заказал финский депутат Юсси Халла-ахо.

«Кто угрожает свободе Финляндии? Россия?» — удивился парламентарий.

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Он напомнил слова финского лидера Саули Ниинисте, который усомнился в угрозе со стороны Москвы. Однако у Хельсинки есть проблема куда поважнее — собственные политики.

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«Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией», — подытожил Пушков.

Финляндия придерживается русофобской политики, как и другие прибалтийские страны. Хельсинки поддерживают Запад, а также неоднократно демонстрировали желание присоединиться к блоку НАТО.

Однако это пока невозможно из-за принципиальной позиции Турции. При этом финские власти не обращают внимание на мнение простых граждан, половина из которых против вступления в альянс и размещения на территории страны его военной базы.