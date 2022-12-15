15 декабря 2022, 11:04
«Кто тут трус?» Французов возмутили слова Макрона о России
Читатели Le Figaro резко отозвались о лидере Франции Макроне, оскорбившем Россию
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на слова своего президента Эммануэля Макрона о России. Люди оставили резкие комментарии под материалом, в котором сообщалось, что Макрон назвал «трусливыми» действия России на Украине.
Французский лидер «смел только на словах, на деле — марионетка США», заметил один из читателей. Второй подчеркнул, что такими заявлениями Макрон «только усугубляет ситуацию», а вовсе не приближает решение конфликта. Третий указал, что конфликт фактически подготовили и развязали США, чтобы «ослабить и даже уничтожить Россию», и задались вопросом, кто же в таком случае трус.
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Другие заметили, что их страна поставляет вооружение Украине, «чтобы еще больше людей погибло», да и деньги, которые туда поступают, могли отсрочить пенсионную реформу во Франции.
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Ранее RT писал, что французский политик Флориан Филиппо назвал «безумной» продолжающуюся поддержку Украины Францией.
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
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