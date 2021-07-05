«Кто-то переборщил»: полицейские устроили пьяный дебош во время G7

Британские полицейские устроили пьяный дебош во время проведения саммита G7. Переговоры лидеров стран проходили с 11 по 13 июня в Корнуолле.

По информации издания The Sun, на период проведения саммита в город стянули полицейских со всей страны.

«Некоторые офицеры посчитали, что приехали на праздник и могут повеселиться в нерабочее время. Кто-то переборщил», — заявил источник газеты.

Собеседник издания рассказал, что одного из правоохранителей пришлось вытаскивать из воды. Мужчина прыгнул за борт круизного лайнера, на котором находились его коллеги. В итоге его спасли сотрудники береговой охраны.

«Он был очень пьян и прыгнул за борт на спор. Он чуть не утонул и с позором был отправлен домой», — заявили газете.

Еще двое правоохранителей залезли на трубу судна. Другие офицеры крепко выпили и ввязались в драку. Во время дебоша кого-то даже вырвало на лестнице лайнера. Неприятности ждали и двух сотрудниц полиции, которые поехали на служебном автомобиле на пляж. На берегу женщины разделись и стали загорать.

Саммит стран «Большой семерки» (G7) проходил с 11 по 13 июня на юге Англии в графстве Корнуолл.