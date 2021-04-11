«Кто-то ожидал что-то другое?» Политолог объяснил, почему Эрдоган стал на сторону Украины

В позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового. Признание Крыма российским для Анкары совершенно невозможно, заявил «360» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Турция и Украина — стратегические партнеры, и это совершенно очевидно, отметил политолог. По его словам, драматизировать ситуацию из-за отказа Эрдогана признавать Крым российским не нужно, потому что в этом вопросе позиция Анкары не менялась.

«Украина закупает турецкие беспилотники, Турция вкладывается в Украину. Украинцев принимают в Турции. О развитии экономических, культурных, гуманитарных и политических связей не знает только ленивый. У нас почему-то каждый раз какие-то открытия совершаются там, где ничего нового не происходит. Кто-то ожидал, что Эрдоган признает Крым российским? Вряд ли», — отметил Калачев.

Эрдоган занимает ту же самую позицию по Крыму, что и все остальные страны НАТО, подчеркнул политолог.

«Нужно еще вспомнить про диаспору крымских татар, и становится очевидно, что для Турции, для Эрдогана признание Крыма российским совершенно невозможно», — констатировал Калачев.

У Турции и Украины много того, что их сближает, и относиться к этому нужно спокойно, по мнению эксперта. Политолог рассказал, что сейчас отношения между странами на подъеме.

«Кто-то ожидал что-то другое? Что Эрдоган должен был сказать Зеленскому: „Чувак, Крым — российский. Успокойся, тогда отдай им еще Донбасс, чего уж там“? Ну это же несерьезно», — заключил Калачев.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что его турецкий коллега поддержал идею проведения «Крымской платформы». Киев намерен провести саммит при участии ряда западных стран 23 августа, на котором планируется обсудить тему «возвращения Крыма».

Крым стал частью РФ по результатам народного референдума, проведенного в 2014 году, когда подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией.