Мир 25 апреля 2023, 03:20 «Кто такая Украина?». Турки возмутились угрозами Киева Haber7: турки возмутились угрозами Украины из-за контракта ФК «Бешикташ» и «Газпрома» РИА «Новости»

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Турецкие читатели Haber7 возмутились угрозами Украины в адрес футбольного клуба «Бешикташ» из-за возможного заключения с ним спонсорского контракта с «Газпромом». Издание сообщило, что украинский Минторг собрался подать иск о «косвенном переводе» денег России в случае заключения соглашения.

В комментариях к статье читатели высказали свое мнение, указав, что заключенные клубом контракты «никого не касаются», а уж Украина и подавно не имеет право указывать чужой стране, что делать спортсменам.

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«Какого черта? Кто такая Украина? Украинцы приезжают в мою страну, а после этого будут запугивать мой „Бешикташ“! Подавать иски, делать еще неизвестно что. Вмешиваться в то, с кем заключать соглашения. Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды», — написал один из пользователей.

«Может быть, нам и хлеб с позволения Украины есть?» — поинтересовался с негодованием другой.

Некоторые предложили Украине самой дать денег, если ей так интересно, кто будет спонсором турецкого клуба.

«Мы будем делать то, чего требуют наши интересы. Кто такая Украина? Если им так интересно, тогда пускай станут спонсорами и дадут много денег. Им никто не мешает», — отметил читатель.

Черту подвел один из комментаторов, заявив, что Турция не имеет никакого отношения к украинскому конфликту, чтобы выполнять требования Киева.

Две недели назад турков разозлил министр обороны Украины Алексей Резников. Он сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясения, которое произошло в стране в начале февраля.