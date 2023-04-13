Мир 13 апреля 2023, 19:33 Кто решил, что наши валюты слабы? Лидер Бразилии высказался против расчетов в долларах Президент Бразилии да Силва предложил отказаться от доллара в международной торговле РИА «Новости»

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Президент Бразилии Лула да Силва выступил с предложением отказаться от долларов при расчетах в международной торговле. Инициативу он озвучил на выступлении в Новом банке развития в Шанхае, сообщили «Известия».

«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах?» — поинтересовался да Силва.

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Президент Бразилии обратился к присутствующим и с другим вопросом. Он касался того, почему кто-то решил, что доллар должен быть главной валютой после отмены золотого стандарта.

По мнению да Силвы, странам — участницам БРИКС нужно разработать свою валюту, которую можно использовать в мировой торговле.

В конце марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что США навредили сами себе, когда ввели ограничения по использованию доллара. По словам главы государства, по этой причине платежи осуществляются в приемлемой для партнеров валюте.

«Мы бы пользовались долларом, они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? <…> Сами пилят сук, на котором сидят», — отметил Путин.