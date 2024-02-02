Мир 02 февраля 2024, 14:11 KSBW: секрет долголетия 105-летней жительницы США Аквино заключается в ежедневной молитве

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Джейн Аквино отметила свой 105-й день рождения в доме для престарелых в США. Директор соцучреждения рассказала, что секретом долголетия женщины является ежедневная молитва, сообщил сайт KSBW.

Отмечается, что Аквино живет в городе Соледад, штат Калифорния. Она по-прежнему любит долгие прогулки, вкусную еду и музыку. Директор дома для престарелых Ида Лопез также указала на постоянную чистоту рук женщины.

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Сама Аквино мечтает о том, чтобы вся ее большая семья была счастлива и здорова, сообщил сайт kp.ru.