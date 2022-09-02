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Бывший американский разведчик объяснил, почему Зеленский начал контрнаступление

Экс-разведчик Риттер: Зеленский пошел в контрнаступление ради имиджа сильной Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский попытался пойти в контрнаступление, чтобы создать для Украины имидж сильного государства. Такое мнение выразил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <…> Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — сказал Риттер в интервью для YouТube-канала Judging Freedom.

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Однако, по его словам, результат оказался противоположным. Украинские силы вынуждены были отступить, многие солдаты пострадали.

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Ранее бывший советник американского министра обороны полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Украина не сможет восстановить страну в прежних границах и Соединенные Штаты подобный расклад устраивает.

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