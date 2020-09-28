КС объяснил выезд Алексиевич в Германию лечением. Ее помощница называла другие причины

Необходимость лечения стала причиной выезда члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светланы Алексиевич в Германию. Об этом заявила пресс-служба белорусского КС. При этом помощница писательницы приводила другое объяснение отъезда.

«Касаемо Светланы, мы отъезд подтверждаем. Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС», — пояснила пресс-служба координационного совета белорусской оппозиции в Telegram.

Ранее помощница писательницы Татьяна заявила, что Алексиевич уехала в Германию по личным и литературным делам. По ее словам, у писательницы запланированы встречи в Европе, а также она должна посетить книжную ярмарку в Швеции и приехать на награждение в Италии.

Белорусский Следственный комитет в конце августа устроил допрос Алексиевич. Писательница была свидетелем по делу о создании координационного совета. Она единственная из всего президиума КС осталась на свободе.

Координационный совет появился в Белоруссии после выборов президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, который обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные с результатами выборов начали устраивать массовые протесты с требованием отставки Лукашенко.