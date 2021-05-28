Крысы заполонили многоэтажные ветхие дома Нью-Йорка

Жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс и других паразитов. Грызуны заполонили многоэтажные ветхие дома, написал Bloomberg.

По информации представителей Жилищного управления Нью-Йорка (NYCHA), в городе около 300 ветхих государственных многоквартирных домов. Объекты, в которых заметили крыс, ввели в эксплуатацию с 1945 по 1970 год. В целом в этих зданиях проживают 400 тысяч бедных жителей города, сообщила газета «Известия».

Кроме этого, жители США рассказали о плохом состоянии лифтов и перебоях с отоплением. Как отметили местные власти, решить эти проблемы можно только при помощи дотаций из программы президента Штатов Джозефа Байдена на 1,7 триллиона долларов.

Содержание аварийного жилья каждый год становится дороже на один миллиард долларов. Все соответствующие расходы относятся к налогоплательщикам страны.

На днях в Корсаковском районе Сахалинской области рыбаки руками собирали корюшку на берегу озера Изменчивое. Местные жители давно не наблюдали такого массового подхода корюшки. Они начали выкладывать видео в соцсетях.