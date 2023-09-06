Мир 06 сентября 2023, 12:20 Крысы размером с собаку захватили один из районов Глазго Daily Star: район крупного города в Британии захватили огромные крысы Unsplash

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Мусорщикам запретили ездить в один из районов Глазго в Великобритании из-за огромных крыс. Грызуны бесчинствуют на его улицах, сообщило издание Daily Star.

Крупные крысы захватили район Скотстон. Местные жители утверждают, что там можно встретить грызунов размером с собак породы чихуа-хуа. Власти приняли меры для борьбы с вредителями, но это пока не принесло должных результатов. Профсоюзы мусорщиков рекомендовали своим сотрудникам не забирать отходы, так как это очень опасно.

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«Они кусаются и оставляют повсюду помет. Рано или поздно кто-нибудь серьезно заболеет, это лишь вопрос времени», — заявил представитель профсоюза.

Жители захваченного крысами района возмутились таким решением. Теперь, помимо проблем с грызунами, горожанам придется мириться с переполненными мусорными баками.

В июне 2023 года мэрия Парижа создала рабочую группу по «сосуществованию» с крысами, которая должна разрабатывать способы по улучшению жизни горожан на фоне распространения грызунов.