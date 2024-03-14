Мир 14 марта 2024, 19:19 Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном американском городе Крысы съели марихуану из полицейского хранилища улик в Новом Орлеане Unsplash

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Полчища крыс в США начали проникать в хранилище улик управления полиции Нового Орлеана и есть изъятые наркотики. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Глава местной полиции Энн Киркпатрик на заседании городского совета рассказала, что устаревшее здание штаб-квартиры участка на улице Брод-стрит давно стало пристанищем для грызунов.

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«Они едят изъятую марихуану. Фактически крысы находятся под кайфом!» — отметила она.

Глава участка добавила, что тараканы и грызуны-наркоманы в буквальном смысле затерроризировали полицейских.

«Они приходят с утра на работу и видят на столах крысиный помет, что негативно сказывается на их духе. Мы говорим своим людям, что ценим их. Но есть ли у нас право рассуждать про это, раз мы позволяем им работать в таких условиях?» — заключила Киркпатрик.

В конце прошлого года нашествие крыс произошло в школах во французском Марселе.